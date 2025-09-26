Днём 27 сентября в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +15 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей ЗКО на 27 сентября

По данным РГП «Казгидромет», в области без осадков. Утром на западе, севере, востоке области туман. Ночью + 7 градусов. Ветер северный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. Без осадков. Днём +18. Ночью +10 градусов тепла. Ветер северо-восточный: 14 м/с.

В Актюбинской области облачно. На севере, востоке, в центре области дождь, гроза, град, шквал. Днём +15 градусов, ночью +8. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На западе и севере области дождь, гроза. Температура воздуха днём составит +18 градусов, ночью +15. Ветер северо-восточный: 20 м/с.