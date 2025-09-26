Большая часть переехала в Казахстан из соседней России.

В ЗКО за три года обосновались 345 кандасов

В управлении координации занятости и социальных программ сообщили, что в период с 2023 по 2025 годы в Западно-Казахстанскую область на постоянное жительство приехали 345 этнических казахов из России, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана.

2023 год – прибыло 184 человека. Из них 134 имеют постоянную работу. Высшее образование есть у 50 человек, средне-специальное – у 84.

2024 год – приехали 126 человек. Постоянная работа есть у 90. Высшее образование получили 34 человека, средне-специальное – 56.

2025 год (на 1 сентября) – прибыло 35 человек. Из них 23 работают постоянно. Высшее образование имеют 5 человек, средне-специальное – 18. Среди прибывших: 17 мужчин, 18 женщин, 23 человека трудоспособного возраста, 8 пенсионеров и 4 ребёнка.

По странам: 24 человека приехали из России, 7 – из Узбекистана, по одному – из Туркменистана, Ирана, Иордании и Египта.

По районам области кандасы распределились так:

Акжаикский – 2 человека

Байтерекский – 1

Бурлинский – 1

Жанибекский – 1

Таскалинский – 1

город Уральск – 29 человек

Напомним, что Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил недовольство партнерством с Казахстаном в области создания условий для авиасообщения.



