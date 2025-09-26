В целом, на обеспечение безопасности граждан и детей из местного бюджета выделено 37 млн тенге.

Миллионы тенге на безопасность пляжей выделили в Мангистауской области

По данным прокуратуры Мангистауской области, уполномоченные органы провели проверки частных и коммунальных пляжей на предмет обеспечения безопасности для граждан и детей.

По результатам проверок 24 субъекта привлечены к административной ответственности по ст.412 (нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах) Кодекса об административных правонарушениях.

В целях создания комфортных и безопасных условий для отдыха жителей и гостей города приведён в соответствие коммунальный пляж «Солдатский».

В целом, на обеспечение безопасности граждан и детей из местного бюджета выделено 37 млн тенге (на строительство спасательного поста 24 млн тенге, на организацию работы 15 спасателей 13,5 млн тенге).

