Впервые в истории казахстанский клуб играет в Лиге чемпионов.

В Алматы на центральном стадионе начался матч между алматинским клубом «Кайрат» и мадридским «Реалом». Это игра второго тура общего этапа Лиги Чемпионов, на который алматинцы вышли благодаря победе в Казахстанской премьер-лиге. «Кайрат» в 2024 году в четвертый раз стал чемпионом страны.

Нужно отметить, что «Кайрат» впервые в клубной истории квалифицировался в общий этап Лиги чемпионов. В раунде плей-офф квалификации алматинская команда одолела шотландский «Селтик» в серии пенальти (0:0, 0:0 (3:2 пен.)).

Игра только началась и все казахстанцы ждут чуда — победу «Кайрата» в этом матче. Ведь, как шутят комментаторы, «Кайрат» еще ни разу в истории не проигрывал Королевскому клубу.



Напомним, для «Кайрата» этот сезон — особенный: впервые в истории клуб играет в Лиге чемпионов. Матч против мадридского гранда состоится 30 сентября в 21:45. Это будет вечер, который войдёт в историю казахстанского футбола.

Ранее министр туризма и спорта страны назвал предстоящий матч с мадридским «Реалом» событийным туризмом. По его словам, на матч с «Реалом» ожидается приезд примерно 4-5 тысяч туристов.