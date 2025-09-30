Вектор Казахстана на развитие искусственного интеллекта открывает новые перспективы сотрудничества с Китаем, считает чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Хань Чуньлинь.

— Главы наших стран уже дважды встречались в этом году и вышли на много важных договоренностей. Главы наших стран вместе свидетельствовали подписание многих двусторонних документов сотрудничества, и все это позволило отношениям между нашими странами выйти на новый, еще более высокий уровень. Президент Токаев недавно в своем послании определил вектором дальнейшего развития Казахстана именно искусственный интеллект. И я уверен, что это откроет новые перспективы нашего двустороннего сотрудничества в части искусственного интеллекта, в области зеленого развития и цифровизации, — сказал Хань Чуньлинь во вторник в Астане.

Посол посетил празднование Праздника середины осени и Дня основания Китайской Народной Республики в Казахстанском филиале Пекинского университета языка. В рамках мероприятия прошла фотовыставка «Прекрасный Китай» и мастер-классы.

Президент Международного университета Астана Серик Ирсалиев также рассказал об укреплении казахстанско-китайских отношений, а именно о том, что в Казахстане будут готовить больше преподавателей китайского языка, в том числе и для университетов.

— Сегодня на двудипломной программе обучается 91 студент, из которых 77 – на грантовой основе, а на программу Foundation зачислен 151 студент. (…) А недавно Международный университет Астана подписал соглашение о запуске программы магистратуры на базе нашего филиала. Этот шаг открывает новые возможности для подготовки высококвалифицированных специалистов и значительно расширяет горизонты казахстанско-китайского образовательного сотрудничества, — подчеркнул Ирсалиев.

К слову, филиал Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета Астана был открыт осенью 2024 года.