Один из членов экипажа оказался в воде.

В Региональной службе коммуникаций по Атырауской области сообщили , чтово время рейдов пограничной службы КНБ РК нашли большое количество орудий браконьерского лова. Когда сотрудники начали собирать орудия из камышей вышли четыре человека в масках. Они сели в лодку и на высокой скорости начали движение. Проигнорировав требования сотрудников об остановке столкнулись с левым бортом катера. В результате чего один из членов экипажа оказался за бортом. Подозреваемые скрылись. Сейчас проводятся поисковые мероприятия, жителей просят сохранять спокойствия во время внеочередных проверок.





Напомним, что в социальной сети распространилась информация, согласно которой в Уральске на 10-летнюю девочку якобы сзади напал мужчина и душил её. Позже в мессенджере распространилась ориентировка, в которой сообщается, что за особо тяжкое преступление разыскивается мужчина азиатской внешности, в возрасте 20-25 лет. Преступление он совершил 29 сентября примерно в 16:30 сзади торгового дома «Жангир хан». Он был одет в свитер чёрного цвета и футболку белого цвета, с ним была барсетка через плечо. Во время нападения он забрал у школьницы золотые серёжки.