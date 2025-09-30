Подозреваемые в браконьерстве протаранили катер пограничников в Атырауской области
Один из членов экипажа оказался в воде.
1 / 2
В Региональной службе коммуникаций по Атырауской области сообщили, что 28 сентября во время рейдов пограничной службы КНБ РК нашли большое количество орудий браконьерского лова. Когда сотрудники начали собирать орудия из камышей вышли четыре человека в масках. Они сели в лодку и на высокой скорости начали движение. Проигнорировав требования сотрудников об остановке столкнулись с левым бортом катера. В результате чего один из членов экипажа оказался за бортом. Подозреваемые скрылись. Сейчас проводятся поисковые мероприятия, жителей просят сохранять спокойствия во время внеочередных проверок.
Напомним, что в социальной сети распространилась информация, согласно которой в Уральске на 10-летнюю девочку якобы сзади напал мужчина и душил её. Позже в мессенджере распространилась ориентировка, в которой сообщается, что за особо тяжкое преступление разыскивается мужчина азиатской внешности, в возрасте 20-25 лет. Преступление он совершил 29 сентября примерно в 16:30 сзади торгового дома «Жангир хан». Он был одет в свитер чёрного цвета и футболку белого цвета, с ним была барсетка через плечо. Во время нападения он забрал у школьницы золотые серёжки.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!