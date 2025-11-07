Услуга «Стоп-кредит» позволяет каждому человеку запретить оформление банковских и микрозаймов на своё имя. Подключить услугу можно через портал или мобильное приложение E-gov.

Как обезопасить себя от финансового мошенничества

Услуга «Стоп-кредит» позволяет каждому человеку запретить оформление банковских и микрозаймов на своё имя. Подключить услугу можно через портал или мобильное приложение E-gov.

С компьютера это делается так: зайти в личный кабинет на egov.kz, открыть раздел «Сервисы», выбрать «Добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов», заполнить форму и подписать её электронной подписью. Результат появится в разделе «История получения услуг».

В мобильном приложении E-gov нужно открыть «Услуги», выбрать «Налоги и финансы», потом — «Добровольный отказ от получения кредитов», заполнить данные и подтвердить запрос.

После активации в вашей кредитной истории появится отметка об отказе. Банки и микрофинансовые организации будут видеть это при проверке заявок. Если кто-то попытается оформить кредит без вашего согласия, займ будет автоматически аннулирован.

Услугу можно отключить в любой момент. Важно: запрет не действует на ломбарды и организации, которые не проверяют клиентов через кредитные бюро.