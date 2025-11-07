Рост цен на природный газ за последние годы был ниже, чем у большинства социально значимых товаров.

На заседании общественного совета фонда "Самрук-Казына" председатель правления нацкомпании QazaqGaz Алибек Жамауов сообщил, что несмотря на поэтапное увеличение оптовых цен на товарный газ, Казахстан остаётся одной из стран с низкими тарифами на голубое топливо для населения, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

— Даже с учётом недавней корректировки на 33 процента, ежегодные субсидии на внутреннем рынке составляют около 200 миллиардов тенге, — подчеркнул он.

По его словам, рост цен на газ за последние годы был ниже, чем у большинства социально значимых товаров. Доля расходов на газ в коммунальных платежах казахстанцев за десятилетие снизилась с 6,4 до 5,2 процента.

— Для обеспечения стабильных поставок, реализации инвестиционных проектов и развития инфраструктуры необходимо постепенно довести оптовую цену до уровня себестоимости. Это позволит укрепить энергобезопасность страны и гарантировать надежное газоснабжение во всех регионах Казахстана, — пояснил Жамауов.

В сентябре министерство энергетики уже подтвердило повышение цен на газ, отметив, что оно не связано с объёмами добычи.