Впереди выходные, а значит — самое время расслабиться и провести время в хорошей компании. Астрологи назвали три знака зодиака, с которыми любые выходные превращаются в праздник.

Лев — харизматичные Львы любят быть в центре внимания и знают, как создать настроение. С ними скучный вечер превращается в шоу, а даже обычный поход в кафе — в маленькое приключение.

Близнецы — лёгкие на подъём и остроумные, Близнецы умеют разговорить даже самых замкнутых. Они быстро заводят новые знакомства и создают атмосферу лёгкости и смеха.

Так что если не знаете, с кем встретить субботу — ищите этих троих. А если вы сами Стрелец, Лев или Близнецы — ваши друзья уже счастливы, что рядом с вами.