Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщил об участившихся случаях телефонного и онлайн-мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками налоговых органов и сообщают о «неподанных декларациях» или грозящих штрафах, требуя срочной реакции.

Ведомство напоминает, что налоговые органы не связываются через мессенджеры и не требуют личные данные или переводы денег. Официальная информация направляется только через портал eGov.kz, сайт kgd.gov.kz и контакт-центр 1414.

Граждан просят сохранять бдительность и проверять любые сообщения через официальные источники.