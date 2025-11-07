Суббота в Уральске: местами дождь и мокрый снег

Завтра на западе Казахстана — по-осеннему прохладная суббота: где-то солнечно, а где-то возможен дождь и мокрый снег, сообщают синоптики.

Уральск : днём до +7 °C, ночью около –2 °C, возможен небольшой дождь или мокрый снег, порывистый ветер.

: днём до +7 °C, ночью около –2 °C, возможен небольшой дождь или мокрый снег, порывистый ветер. Актобе: потеплеет до +6 °C, ночью около нуля, ветер умеренный.

потеплеет до +6 °C, ночью около нуля, ветер умеренный. Атырау: днём до +11 °C, облачно, но без осадков.

днём до +11 °C, облачно, но без осадков. Актау: тепло до +14 °C, без дождя, переменная облачность.

В целом пока сохраняется спокойная, тёплая для ноября погода — самое время для прогулок и коротких поездок на выходных.