В ЗКО за счёт средств специального государственного фонда выделено 17,7 миллиардов тенге на строительство и реконструкцию 27 социальных объектов. Об этом сообщили в телеграмм-канале правительства. Основные цели — обеспечить население качественной питьевой водой и улучшить сельское здравоохранение. В регионе реализуют 11 проектов по водоснабжению. Их запуск поможет расширить доступ к чистой воде и повысит качество жизни жителей сёл.

Ещё 16 проектов направлены на развитие первичной медико-санитарной помощи. Строятся фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и медицинские пункты в нескольких районах: Сырымском, Акжаикском, Бурлинском, Жангалинском и районе Байтерек. Новые объекты сделают медпомощь для сельчан доступнее и уменьшат нагрузку на районные больницы. На данный момент уже завершено 15 проектов. До конца года планируют сдать ещё 10, а оставшиеся два — в 2026 году.



