Ученые выяснили, что избыток ультрапереработанных продуктов в рационе провоцирует скрытые воспаления и на 67% увеличивает риск внезапного сбоя в работе сердца.

Ученые обнаружили пугающую связь между привычным рационом и критическими сбоями в работе сердца. Согласно масштабному исследованию, опубликованному в научном журнале JACC: Advances, избыток популярной готовой еды в рационе может стать фатальным даже для тех, кто считает себя абсолютно здоровым.

Дело не только в калориях

Под удар попали так называемые ультрапереработанные продукты. В этот список входят не только очевидные чипсы и сладкая газировка, но и колбасные изделия, готовые завтраки и полуфабрикаты. Выяснилось, что главная опасность кроется не только в избытке сахара или соли, но и в самой технологии промышленной обработки. Каждая дополнительная порция такой пищи в день увеличивает риск сердечно-сосудистых катастроф на 5%.

Масштаб угрозы

В исследовании приняли участие более 6800 человек в возрасте от 45 до 84 лет. На момент начала эксперимента все участники были признаны здоровыми. Однако многолетние наблюдения показали: у тех, кто съедал более девяти порций "быстрой" еды в день, вероятность инфаркта, инсульта или внезапной смерти от болезней сердца взлетала на 67%.

Почему это происходит?

Исследователи отмечают, что промышленно обработанная пища провоцирует скрытые внутренние воспаления и накопление висцерального жира. Что особенно важно - критический риск сохраняется даже при отсутствии диабета, гипертонии или лишнего веса. Это означает, что "быстрая еда" бьет по сосудам напрямую, независимо от общей калорийности рациона.

Как обезопасить себя?

Авторы работы подчеркивают: полностью исключить промышленную еду из жизни современного человека сложно. Однако замена хотя бы части рациона на цельные продукты - овощи, бобовые, орехи и злаки - способна значительно снизить нагрузку на организм. Главное правило безопасности: чем меньше этапов обработки прошла еда до того, как попасть на стол, тем выше шансы сохранить сосуды здоровыми.