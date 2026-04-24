В этом году власти намерены сохранить темпы строительства, купить сотни квартир для нуждающихся и начать новый жилой квартал в Уральске.

Руководитель управления строительства ЗКО Нуркен Молдашев сообщил, что в Западно-Казахстанской области в 2025 году перевыполнили план по вводу жилья. Вместо запланированных 580 тысяч квадратных метров в регионе сдали 642,4 тысячи квадратных метров, что на 62 тысячи больше ожидаемого объёма.

По его словам, объём строительных работ составил 379,7 млрд тенге, что на 11,2% больше, чем годом ранее.

На 2026 год в области утвердили план по вводу 645 тысяч квадратных метров жилья. Для очередников планируют построить четыре многоквартирных дома в Уральске и Аксае и 13 домов в селе Подстепное. До конца года ожидается ввод 776 квартир.

По данным Молдашева, сейчас в регионе более 19 тысяч человек относятся к социально уязвимым категориям и нуждаются в жилье. В 2025 году для них приобрели 580 квартир в Уральске и районах области и 147 квартир для семей, чьё единственное жильё признано аварийным. В 2026 году планируют купить ещё более 700 квартир в сельской местности. На это выделено 14 млрд тенге. Кроме того, в Уральске и Таскалинском районе приобретут 131 квартиру для жителей аварийных домов.

Для вкладчиков Отбасы банка в микрорайоне Акжайык построят новый квартал. Также у частных застройщиков выкупят 11 домов, а это 1200 квартир. Жильё обещают сдавать с чистовой отделкой. Во дворах обустроят парковки, зоны отдыха и озеленение.