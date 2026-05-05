Оказывается, нашему организму не важна причина для веселья: он получает одинаковую пользу и от искреннего, и от искусственного хохота. Рассказываем, как 15 минут "смехотерапии" в день помогают укрепить сосуды, снизить давление и защитить сердце от последствий стресса.

Издание Euronews рассказывает о необычной методике, которая превращает обычный хохот в мощный инструмент терапии. Йога смеха, зародившаяся в Индии, объединяет дыхательные упражнения и игровые элементы, заставляя организм работать на максимуме даже без повода для веселья.

Вот почему стоит добавить "смехотерапию" в свой график:

1. Вы обманываете мозг ради здоровья

Наш мозг не способен отличить искренний смех от симулированного. Вы можете заставить себя смеяться механически, но организм всё равно получит те же преимущества, что и при настоящем веселье.

2. Ваши сосуды становятся эластичнее

Смех провоцирует выброс химических веществ, которые заставляют кровеносные сосуды расширяться. Это помогает снизить артериальное давление и уровень "плохого" холестерина, защищая сердце от лишних нагрузок.

3. Вы строите щит против тромбов и воспалений

Регулярный хохот способствует выработке оксида азота. Это соединение уменьшает воспалительные процессы в организме и препятствует образованию опасных кровяных сгустков.

4. Мозг получает "кислородный коктейль"

Сочетание смеха с техниками глубокого дыхания йоги значительно увеличивает приток кислорода к мозгу и телу. Это помогает мгновенно взбодриться и справиться с накопленным стрессом.

5. Вы активируете естественное обезболивание

Во время смеха в организме вырабатываются эндорфины - естественные гормоны счастья. Они не только улучшают настроение, но и помогают сосудам оставаться здоровыми, создавая общее ощущение благополучия.