Издание Euronews рассказывает о необычной методике, которая превращает обычный хохот в мощный инструмент терапии. Йога смеха, зародившаяся в Индии, объединяет дыхательные упражнения и игровые элементы, заставляя организм работать на максимуме даже без повода для веселья.
Вот почему стоит добавить "смехотерапию" в свой график:
1. Вы обманываете мозг ради здоровья
Наш мозг не способен отличить искренний смех от симулированного. Вы можете заставить себя смеяться механически, но организм всё равно получит те же преимущества, что и при настоящем веселье.
2. Ваши сосуды становятся эластичнее
Смех провоцирует выброс химических веществ, которые заставляют кровеносные сосуды расширяться. Это помогает снизить артериальное давление и уровень "плохого" холестерина, защищая сердце от лишних нагрузок.
3. Вы строите щит против тромбов и воспалений
Регулярный хохот способствует выработке оксида азота. Это соединение уменьшает воспалительные процессы в организме и препятствует образованию опасных кровяных сгустков.
4. Мозг получает "кислородный коктейль"
Сочетание смеха с техниками глубокого дыхания йоги значительно увеличивает приток кислорода к мозгу и телу. Это помогает мгновенно взбодриться и справиться с накопленным стрессом.
5. Вы активируете естественное обезболивание
Во время смеха в организме вырабатываются эндорфины - естественные гормоны счастья. Они не только улучшают настроение, но и помогают сосудам оставаться здоровыми, создавая общее ощущение благополучия.