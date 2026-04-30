У нее изъяли 168 бутылок алкоголя и наложили штраф.

Крупную партию контрабандного алкоголя изъяли в Бейнеу у пассажирки поезда "Душанбе – Волгоград", сообщает департамент государственных доходов по Мангистауской области.

20 апреля 2026 года сотрудники таможенного поста "Бейнеу" совместно с пограничной службой Комитета национальной безопасности РК во время таможенного контроля пассажирского поезда № 329 "Душанбе – Волгоград" на станции Бейнеу выявили и изъяли 84 литра незадекларированной алкогольной продукции иностранного производства (168 бутылок).

-Товар находился среди личных вещей пассажирки — гражданки Узбекистана 1994 года рождения. Женщина пыталась переместить алкоголь через таможенную границу Евразийского экономического союза без обязательного декларирования и уплаты таможенных платежей, скрывая его в багаже, - пояснили в ДГД.

По результатам рассмотрения материалов дела Бейнеуский районный суд Мангистауской области 24 апреля 2026 года привлек женщину к административной ответственности по статье 545 КоАП РК. Ей назначен штраф в размере 64 875 тенге (15 месячных расчетных показателей) с конфискацией изъятого товара.

Сколько алкоголя можно ввезти легально?

Согласно нормам Евразийского экономического союза, одно физическое лицо старше 18 лет имеет право ввезти для личного пользования: