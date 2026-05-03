Мужчина проживает в Уральске с 2011 года.

Прокуратура ЗКО добилась отмены судебного решения о выдворении из страны гражданина, который длительное время проживает в Казахстане.

Изначально мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Суд постановил выдворить его за пределы страны, однако он не согласился с решением и обратился в прокуратуру.

В ходе проверки выяснилось, что он имеет действующий статус "қандас", проживает в Уральске с 2011 года, состоит в браке с гражданкой Казахстана и воспитывает несовершеннолетнего ребёнка.

С учётом этих обстоятельств прокуратура внесла апелляционное ходатайство и попросила отменить решение суда первой инстанции.

Апелляционная коллегия областного суда поддержала позицию надзорного органа. Постановление о выдворении отменили, производство по делу прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.