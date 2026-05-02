Первое воскресенье мая в западных регионах страны обещает быть более теплым и комфортным, чем суббота.

Согласно данным метеосервиса Gismeteo, атмосферное давление стабилизируется, а температурный фон в большинстве областей продемонстрирует рост.

В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях 3 мая ожидается комфортная погода с переменной облачностью. Воздух в дневные часы прогреется до +18...+19 градусов, что станет отличным поводом для прогулок. Ночью столбики термометров опустятся до отметки +9 градусов.

Атыраускую область 3 мая ждет наиболее заметное потепление. Температура воздуха днем достигнет комфортных +25 градусов, а ночные показатели установятся на отметке +14 градусов.

В Мангистауской области в воскресенье сохранится стабильная весенняя погода без резких скачков. Дневная температура составит около +20 градусов, ночью ожидается до +15 градусов.