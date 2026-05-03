Оралда 24-25 сәуірде түнгі уақытта кәмелекетке толмағандардың арасында құқық бұзушылық алдын алу үшін рейд өтті. Полиция қызметкерлері қоғамдық орындар мен ойын-сауық орталықтарын тексерді. Тексеріс нәтижесінде 11 құқық бұзушылық анықталған.
Орал қаласы полиция басқармасы таратқан ақпаратқа сүйенсек, тіркелген құқықбұзушылық үш дерегі ұзақ бұзақылық деп сараланыпты.
-Кәмелетке толмағандарды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамау – 1 дерек, кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта заңды өкілдерінсіз тұрғынжайдан тыс жерде болуы – 6 дерек, кәмелетке толмағандарды түнгі уақытта ойын-сауық орындарына жіберу – 1 дерек тіркелді. Рейдтік іс-шаралар қаланың барлық аумағын қамтып, құқықтық тәртіпті нығайтуға және тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталды, -деп хабарлады Орал қаласы полиция басқармасы.
Полиция қызметкерлері балалардың қауіпсіздігін есте сақтауға шақырады. Қолданыстағы заңнама бойынша кәмелетке толмағандар заңды өкілінсіз түнгі 23.00-ден көшеде жүрмеуі керек. Балалар ата-аналарынсыз ойын-сауық орталықтарында тек түнгі 22.00-ге дейін серуендей алады.