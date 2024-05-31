Прокуратура Казталовского района выявила факт хищения бюджетных семи миллионов тенге в акимате Коктерекского сельского округа.

Так, во время сверки штатного расписания и банковских счетов установлена разница между положенной и фактически выплаченной заработной платы бухгалтера акимата. Она на протяжении трех лет начисляла себе излишние суммы.

По данному факту прокуратура района начала досудебное расследование, впоследствии уголовное дело передали в Антикоррупционную службу.

Во время следствия бухгалтер признала свою вину и в полном объеме возместила ущерб. Приговором суда женщина признана виновной в присвоении и растрате вверенного имущества в крупном размере. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы. Кроме этого, ей пожизненно запрещено занимать определенные должности.

Между тем, свой срок женщина будет отбывать через два года, когда её ребенку исполнится 14 лет.

Судебный акт вступил в законную силу.