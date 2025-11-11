Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов рассказал, что на сегодняшний день изъяли более 90 тысяч сайгаков.

Более 90 тысяч сайгаков отловили и отстрелили в ЗКО

3 июля 2025 года официально начались работы по устойчивому управлению популяцией сайгаков согласно международным стандартам в Западно-Казахстанской области. Работы продлятся до 30 ноября. Раньше шёл отстрел только самцов, с 1 сентября регулирование ведётся вместе с самками и сеголетками.

Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов рассказал, что на сегодняшний день изъяли более 90 тысячи сайгаков. Из изъятых сайгаков 42 тысячи самцы, 39 тысяч самок и свыше 9 тысяч составляют сеголетки.

Нурлан Рахимжанов перечислил предприятия по области, которые занимаются переработкой мяса: ТОО «Кублей», ИП «Ризык - Батыс» на Меловых горках, ИП «Жайық Биф» в Круглоозерном, ИП «Женис» (район Байтерек), ТОО «Батыс-нык» (Акжайыкский район), ИП «Хаиров» и ИП «Амангельды» (Жангалинский район), ТОО «Монвекс» ( Жангалинский район), ИП «Акбота» (Жангалинский район), ТОО «Нур-Ислам» (Жангалинский район), СПК «Жалпактал» (Казталовский район), ИП «Исаев» (Жанибекский район). Также переработкой занимается предприятие из Атырау, ТОО «Батыс KZ-25».