По словам руководителя терринспекции, на сегодняшний день пока отстрелили свыше 500 самцов. Жители ЗКО вскоре смогут купить и попробовать мясо и тушёнку сайги.

3 июля официально начались работы по устойчивому управлению популяции сайгаков согласно международным стандартам в Западно-Казахстанской области. Работы продлятся до 30 ноября. До 1 сентября будут вести отстрел только самцов, а уже дальше регулирование будет вестись вместе с самками и сеголетками. К этому времени молодняк уже подрастёт, отмечают специалисты.

Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов рассказал, что отстрел уже идёт на территории области, но охотники не могут забирать себе туши антилоп. Для отстрела сформировано четыре специальные бригады, где задействовано 40 специалистов.

— В Западно-Казахстанской области переработкой сайгачатины займутся ТОО «Кублей», ИП «Женис» (район Байтерек), ТОО «Батыс-нык» (Акжайыкский район), ИП «Хаиров» и ИП «Амангельды» (Жангалинский район), СПК «Жалпактал» (Казталовский район), ИП «Исаев» (Жанибекский район). Процесс идет так: спецбригады сформировывают заявку, потом приезжают к месту регулированию и забирают туши сайгаков на рефрижераторах. Рога спиливают, маркируют, номеруют и далее отправляют на хранение сотрудники специализированной бригады из Алматы. А то, что охотники могут себе забирать мясо, эта информация неправильная. В данный момент уже начали перерабатывать мясо антилоп только четыре предприятия, — пояснил Нурлан Рахимжанов.

Стоит отметить, что в правительстве уже приняли стандарты переработки мяса сайгаков. Ранее сообщалось, что до 30 ноября запланировано пустить на мясо 460 тысяч сайгаков. По словам руководителя терринспекции, на сегодняшний день пока отстрелили свыше 500 самцов. Жители ЗКО вскоре смогут купить и попробовать мясо и тушёнку сайги.

По информации акимата, в 2025 году проводился авиаучет, согласно которому общая численность сайгаков в Западно-Казахстанской области достигла 2,3 млн особей.