Помимо автопроизвода Китай будет инвестировать в энергетику области.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев дал интервью газете Казахстанская правда, где рассказал об итогах социально-экономического развития и планах на ближайшую перспективу региона. По его словам, привлечение инвес­тиций позволит запустить новые производства, создать дополнительные рабочие места, увеличить поступления в бюджет, обеспечить рост экономики региона.

— Наглядным подтверждением выполнения этих задач является достигнутый показатель по объемам инвестиций в основной капитал за последние два года, который составил 1,4 триллиона тенге. Из них доля частных инвестиций составила 986,4 миллиарда тенге, или 72,6 процента от общего объема. Таким образом, Западный Казахстан занимает второе место среди регионов, что свидетельствует о деятельном участии бизнеса в экономике области. Если говорить конкретно, то в 2023–2024 годах осуществлено 66 проектов на общую сумму 134 миллиарда тенге, создано около 1 600 новых рабочих мест. В течение ближайших пяти лет планируется реализовать еще 73 инвестиционных проекта на общую сумму 2,6 триллио­на тенге, — рассказал аким ЗКО.

Турегалиев добавил, что по итогам пяти месяцев 2025 года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 6,9 процента и составил 193,5 миллиарда тенге, — это выше показателей аналогичного перио­да прошлого года. В текущем году запланирован ввод 35 объектов на сумму 56,9 миллиарда тенге с созданием 837 новых рабочих мест. Из них три уже успешно завершены.

Также в регионе начаты работы по подведению инфраструктуры для строительства комплекса по производству калийных удобрений на месторождении Сатимола. Стоимость проекта превышает 1,5 триллиона тенге. Намечено создание более 4 900 новых рабочих мест.

— Ввод объекта будет иметь колоссальное значение для региона. Первый этап проекта предполагает ежегодное производство 1,5 миллиона тонн калийных удобрений. Этой мощности планируется достичь уже в 2027 году. Полная реализация проекта с увеличением производственной мощности до 12 миллионов тонн за счет выпуска комплексных удобрений ожидается в 2034 году. Турецким инвестором намечено создание производства по выпуску бытовой химии и другие масш­табные инициативы. В строя­щейся индустриальной зоне области в стадии исполнения находятся три инвестиционных проекта общей стоимостью 9,2 миллиарда тенге. Кроме того, на участке площадью 2,8 гектара ведется строительство малой промышленной зоны, где субъектам малого бизнеса будут предложены земельные участки с готовой инфраструктурой для открытия новых производств, — добавил глава Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Аким ЗКО также рассказал, что во время поездки в КНР были подписаны соглашения с китайскими компаниями в разных сферах.

планируется строительство завода по производству жидкого метанола. С Cheng Tian Run Kang Medical Limited достигнуты договоренности о совместных проектах в медицине и агропромышленном комплексе, включая переработку туш сайги. Достигнуто соглашение с гонконгской компанией Yino по организации производства автомобилей.

Также планируются проекты в области возобновляемой энергетики и электроники с компаниями Vega Power и Sunway Concept Limited.

и С Beijing Debont Technology Co., Ltd достигнута договоренность о поставках современных систем полива и «умной» ирригационной техники. Кроме того, обсуждалось сотрудничество с другими крупными компаниями в сферах строительства, дорожной инфраструктуры и переработки продукции.

По словам акима, китайская сторона проявила большой интерес к стратегическим инвестициям. Он отметил, что поездка была результативной: речь идет не просто о намерениях, а о конкретных шагах по запуску совместных проектов. Это сотрудничество открывает новые возможности для развития экономики области.