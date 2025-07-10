Белый дом рассматривает на эту должность Джули Стаффт.

Теперь ее кандидатуру должны одобрить в Сенате. До этого Стаффт работала в посольствах США в Молдове, Джибути, России, Эфиопии и Польши.

Помимо этого, она занимала должность управляющего директора по визовым услугам и руководящую должность в Совете национальной безопасности США.

В США процесс назначения послов идёт в несколько этапов: президент направляет кандидатуру в Сенат, где ее рассматривает комитет по международным делам, при необходимости проводя слушания. Только после одобрения вопрос выносится на голосование в Сенате.

Более двух лет пост посла США в Казахстане занимал Дэниел Розенблюм. 5 декабря 2024 года он ушел в отставку.