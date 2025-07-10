Выдача беззалогового потребительского банковского займа (микрокредита) без согласия супруга/супруги невозможна, если заем не оформлен в интересах семьи.

Можно ли оформить кредит без согласия супруга или супруги?

В соответствии с действующим законодательством, выдача беззалогового потребительского банковского займа (микрокредита) без согласия супруга/супруги невозможна, если заем не оформлен в интересах семьи. В противном случае возможно оспорить такие обязательства, а финансовая организация обязана аннулировать кредит, выданный с нарушением установленного порядка. Об этом напомнили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

Правовая норма направлена на защиту имущественных прав супругов и предотвращение злоупотреблений при оформлении финансовых обязательств.

В случае оформления займа без согласия рекомендуется действовать поэтапно:

Уточните наличие и условия кредита. Обратитесь в соответствующую финансовую организацию и запросите информацию о кредите, включая сумму, дату заключения договора и копию кредитного договора. Для получения этой информации от имени супруга (супруги), на которого оформлен заем, необходимо оформить нотариальную доверенность. Подайте заявление в финансовую организацию. Оформите письменное заявление с требованием признать, что кредит был получен без вашего согласия и не в интересах семьи. Финансовая организация обязана предоставить мотивированный письменный ответ. При подтверждении факта отсутствия согласия, кредит подлежит аннулированию. Обратитесь за защитой прав. Если вы полагаете, что ваши права нарушены, вы вправе обратиться с жалобой в адрес финансовой организации, а также к банковскому омбудсману. В случае отсутствия решения по существу или неудовлетворительного ответа, вы можете подать обращение в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. К обращению необходимо приложить копию ответа финансовой организации, а также подтверждающие документы.

Обращение можно подать через портал e-Otinish, АО «Казпочта», либо нарочно по адресу: г. Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

В соответствии с законом РК «О банках и банковской деятельности», при наличии признаков нарушения порядка выдачи займа без согласия супруга (супруги), агентство вправе применить меры надзорного реагирования в отношении кредитора.

Стоит отметить, что агентством разработаны изменения в действующие правила. Согласно проекту постановления, согласие супруга (супруги) будет требоваться при выдаче беззалогового потребительского займа (микрокредита) в размере от 1000 МРП (3 932 000 тенге) и выше. При этом предусмотрены случаи, когда такое согласие не требуется – если супруг (супруга) выступает в качестве созаемщика либо заем оформляется в целях внутреннего рефинансирования уже существующего кредита в том же банке или МФО.