В соответствии с действующим законодательством, выдача беззалогового потребительского банковского займа (микрокредита) без согласия супруга/супруги невозможна, если заем не оформлен в интересах семьи. В противном случае возможно оспорить такие обязательства, а финансовая организация обязана аннулировать кредит, выданный с нарушением установленного порядка. Об этом напомнили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.
Правовая норма направлена на защиту имущественных прав супругов и предотвращение злоупотреблений при оформлении финансовых обязательств.
В случае оформления займа без согласия рекомендуется действовать поэтапно:
- Уточните наличие и условия кредита. Обратитесь в соответствующую финансовую организацию и запросите информацию о кредите, включая сумму, дату заключения договора и копию кредитного договора. Для получения этой информации от имени супруга (супруги), на которого оформлен заем, необходимо оформить нотариальную доверенность.
- Подайте заявление в финансовую организацию. Оформите письменное заявление с требованием признать, что кредит был получен без вашего согласия и не в интересах семьи. Финансовая организация обязана предоставить мотивированный письменный ответ. При подтверждении факта отсутствия согласия, кредит подлежит аннулированию.
- Обратитесь за защитой прав. Если вы полагаете, что ваши права нарушены, вы вправе обратиться с жалобой в адрес финансовой организации, а также к банковскому омбудсману. В случае отсутствия решения по существу или неудовлетворительного ответа, вы можете подать обращение в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. К обращению необходимо приложить копию ответа финансовой организации, а также подтверждающие документы.
Обращение можно подать через портал e-Otinish, АО «Казпочта», либо нарочно по адресу: г. Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.
В соответствии с законом РК «О банках и банковской деятельности», при наличии признаков нарушения порядка выдачи займа без согласия супруга (супруги), агентство вправе применить меры надзорного реагирования в отношении кредитора.
Стоит отметить, что агентством разработаны изменения в действующие правила. Согласно проекту постановления, согласие супруга (супруги) будет требоваться при выдаче беззалогового потребительского займа (микрокредита) в размере от 1000 МРП (3 932 000 тенге) и выше. При этом предусмотрены случаи, когда такое согласие не требуется – если супруг (супруга) выступает в качестве созаемщика либо заем оформляется в целях внутреннего рефинансирования уже существующего кредита в том же банке или МФО.