Как передает ТАСС, об этом сообщила национальная сейсмологическая служба страны.

Эпицентр подземных толчков находился в штате Харьяна, очаг залегал на глубине около 10 км. Толчки ощущались в разных районах столичного региона и длились приблизительно 10-15 секунд.

Жители наблюдали раскачивание потолочных вентиляторов и мебели в своих квартирах. Некоторые покинули помещения. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Сейсмологи продолжают следить за возможными афтершоками. Они предупредили, что толчки такой силы могут вызвать более слабые последующие волны. Населению рекомендовано сохранять спокойствие и быть бдительным.

