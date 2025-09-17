3 июля 2025 года официально начались работы по устойчивому управлению популяцией сайгаков согласно международным стандартам в Западно-Казахстанской области. Работы продлятся до 30 ноября. До 1 сентября шёл отстрел только самцов, теперь регулирование ведётся вместе с самками и сеголетками.
Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов рассказал, что ночным отстрелом занимаются восемь бригад. С сентября ещё пять бригад начали ловлю сайгаков коралью (когда сайгаков загоняют в сеть).
— На сегодняшний день отстрелили и отловили порядка 29 тысяч сайгаков. Из них 19 тысяч — самцы, остальные — самки, — отметил Нурлан Рахимжанов.
По его словам, переработкой занимаются семь предприятий в области: это ТОО «Кублей», ИП «Женис» (район Байтерек), ТОО «Батыс-нык» (Акжайыкский район), ИП «Хаиров» и ИП «Амангельды» (Жангалинский район), СПК «Жалпактал» (Казталовский район), ИП «Исаев» (Жанибекский район). Также переработкой занимается предприятие из Атырау, ТОО «Батыс KZ-25».
— Мясо закупают и другие регионы. Его реализуют по 1500-1600 тенге за кило, — заключил Нурлан Рахимжанов.
