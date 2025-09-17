Похороны мальчика пройдут в Актобе 18 сентября.

Подросток из Актобе погиб после несчастного случая на турнире

Трагедия случилась 7 сентября в Ерейментау (Акмолинская область) на международном турнире среди юношей 2010–2011 годов рождения. Во время схватки спортсмен из Актобе неудачно упал и получил тяжёлую травму головы, передаёт Тengrinews.kz.

На месте дежурил врач, который сразу оказал помощь и вызвал реаниматолога. У подростка остановилось сердце. Предварительный диагноз — перелом шейных позвонков. Школьника срочно доставили в Астану, где врачи почти неделю боролись за его жизнь. Но 15 сентября он скончался.

В официальной справке управления спорта Актюбинской области говорится:

— Участник турнира 2010 года рождения, уроженец города Актобе, во время схватки после приёма соперника упал на голову, получил тяжёлую травму и скончался. Тело юного спортсмена доставлено в Актобе в сопровождении тренера и родственников, — сообщается в официальной справке управления физической культуры и спорта Актюбинской области..

Похороны мальчика пройдут в Актобе 18 сентября.