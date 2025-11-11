Астрологи рассказали, какие знаки зодиака чаще сохраняют самообладание, а какие способны «вспыхнуть» за секунду.

Самые вспыльчивые: быстрее всего выходят из себя Овен, Лев, Скорпион и Близнецы.

  • Овны реагируют импульсивно и не скрывают эмоций.
  • Львы редко теряют самообладание, но если задеты их гордость — вспышка неизбежна.
  • Скорпионы долго копят раздражение, а потом взрываются.
  • Близнецы вспыльчивы из-за переменчивого настроения и склонности к эмоциональным перепадам.

Самые спокойные: Тельцы, Весы и Козероги.

  • Тельцы известны своим терпением и способностью сохранять холодную голову даже под давлением.
  • Весы стремятся к гармонии, стараются избегать конфликтов и не поддаются на провокации.
  • Козероги редко показывают эмоции и предпочитают действовать рационально.

Однако стоит помнить, что реакция на стресс зависит не только от зодиакального знака, но и от воспитания, жизненного опыта и темперамента человека.