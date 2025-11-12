Как сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда, в отношении акима города Хромтау Сагындыка Шабыкбаева санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Другими словами, во время досудебного расследования чиновник будет находиться в следственном изоляторе. По предварительной информации, Шабыкбаев подозревается в получении взятки.

Отметим, что 40-летний Сагындык Шабыкбаев стал акимом города Хромтау два года назад. До этого он занимал должность заместителя акима. Свою трудовую деятельность начал в 2008 году в центре обслуживания населения Айтекебийского района. В 2016 году работал в акимате. С 2017 года в аппарате акима Хромтауского района, а с 2018 по 2023 год — занимал должность заместителя акима города.