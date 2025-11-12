В прошлом году в регионе родились два мальчика весом чуть больше пяти килограмм.

11 ноября в региональном перинатальном центре Мангистауской области родилась необычно крупная девочка — её вес составил 6 килограммов 690 граммов. Роды прошли с помощью кесарева сечения, сообщает Lada.kz.

По словам врачей, у мамы были осложнения во время беременности: диабет, тяжёлая преэклампсия и ожирение. Эти состояния часто влияют на развитие ребёнка и могут привести к большему весу при рождении. Сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо, их состояние стабильное, за ними внимательно следят специалисты.

Медики напоминают, что важно готовиться к беременности заранее — проходить обследования и следить за здоровьем, особенно если есть хронические болезни. Это помогает снизить риски для мамы и ребёнка. Также врачи отмечают, что дети с большим весом могут быть склонны к метаболическим нарушениям — например, избыточному весу или проблемам с инсулином. Но при правильном уходе и здоровом образе жизни всё можно скорректировать.

В прошлом году в регионе тоже рождались крупные малыши: 8 марта мальчик весом 5 380 граммов, а на Наурыз мальчик весом 5 450 граммов.