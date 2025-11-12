Всего казахстанцы зарегистрировали 2 758 231 устройство.

На 6 ноября 2025 года в черный список попали 264 335 IMEI-кодов, передает informburo.kz со ссылкой на ATS Mediafon KZ. Уточняется, что это число не эквивалентно количеству устройств, потому что один телефон может содержать до 4 IMEI. Всего казахстанцы зарегистрировали 2 758 231 устройство. Представитель госрадиочастотной службы Сауле Темирхан уточнила, что телефон из чёрного списка можно вернуть в «белый», если владелец сам привёз его в Казахстан и имеет документы, подтверждающие покупку.

С 25 июля в стране начали отключать от связи телефоны, которые не прошли обязательную верификацию.

После покупки нового устройства пользователи должны зарегистрировать его на сайте kz-imei.kz в течение 30 дней. Если этого не сделать, телефон автоматически попадает в чёрный список.

Напомним, что с 18 ноября в Казахстане начнут блокировать подозрительные мобильные номера, а пользователям ограничат количество sim-карт. Теперь один человек сможет зарегистрировать не более 10 мобильных номеров для личного или семейного использования.







