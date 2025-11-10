В Казахстане будут блокировать мобильные номера: названы причины

В Казахстане утверждены обновлённые правила оказания услуг связи. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра искусственного интеллекта и цифрового развития.

Блокировка подозрительных номеров

Согласно новым правилам, сотовые операторы обязаны использовать антифрод-системы для борьбы с телефонным мошенничеством. При выявлении подозрительных звонков или сообщений информация о владельце номера будет направляться в антифрод-центр Национального банка.

Если факт мошенничества подтвердится, номер временно блокируют. При отсутствии подтверждения оператор в течение двух дней сообщает об этом Нацбанку.

Ограничение на количество номеров

Теперь один человек может зарегистрировать не более 10 мобильных номеров для личного или семейного использования.

Чтобы оформить больше, потребуется заявление с указанием причин и списка устройств — например, для бизнеса или систем «умный дом».

Новые правила вступят в силу 18 ноября, через 10 дней после официального опубликования.