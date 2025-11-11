Минздрав сообщил о сезонном росте заболеваемости ОРВИ по всей стране, в том числе в Западном Казахстане. Только за последнюю неделю зарегистрировано более 150 тысяч случаев, что на 5,8 % больше, чем год назад, передает Tengrinews.kz.

В регионе активно циркулируют вирусы гриппа A(H3N2), риновирусы и RSV. Коронавирус также сохраняется, но фиксируются лишь единичные случаи подварианта «омикрон» XFG.

Медики отмечают, что число госпитализаций по сравнению с прошлым годом снизилось, а тяжёлые формы болезни встречаются реже.

Жителям рекомендуют привиться от гриппа и соблюдать меры профилактики — носить маски в общественных местах, проветривать помещения и при симптомах обращаться к врачу.