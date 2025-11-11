В третьем квартале 2025 года средний размер ежемесячной зарплаты в Казахстане увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 429 368 тенге. Такие данные опубликовало Бюро национальной статистики.

Медианная зарплата — показатель, отражающий середину распределения доходов — оказалась на уровне 302 584 тенге. Напомним, что с начала года минимальная заработная плата в стране установлена на отметке 85 тысяч тенге.

Самое заметное повышение средней номинальной заработной платы по сравнению с III кварталом 2024 года показали:

Жетысуская область — +18,1%;

Алматы — +15,9%;

Астана — +13%;

Павлодарская область — +12,4%;

Акмолинская область — +11,7%.

По видам экономической деятельности наиболее стремительный рост зарплат зафиксирован:

в сфере информации и связи — +21,5%;

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — +18,4%;

в транспорте и складировании — +17,6%.

В промышленном секторе увеличение составило 11%, включая 15,5% в водоснабжении и переработке отходов, а также 14,5% в обеспечении электро- и газоснабжением.

Минимальные темпы роста отмечены в строительстве (2,5%), здравоохранении (5%) и гостинично-ресторанной сфере (6,2%).

Наиболее высокие среднемесячные доходы наблюдаются:

в горнодобывающей промышленности — 922 274 тенге (в 2,1 раза выше среднереспубликанского показателя);

в финансовой и страховой деятельности — 883 611 тенге;

в IT и сфере связи — 818 114 тенге;

в профессиональной, научной и технической деятельности — 637 570 тенге.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в образовании — 290 891 тенге, а также в сфере искусства и развлечений — 305 088 тенге.

Количество свободных рабочих мест на конец III квартала 2025 года достигло 63 871, что на 1 572 больше, чем в предыдущем квартале.

Больше всего вакансий наблюдается в промышленности, государственном управлении и обороне, а также в торговле.

По регионам лидируют:

Алматы — 15 471 вакансия;

Астана — 7 550;

Павлодарская область — 6 800.



