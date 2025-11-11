В третьем квартале 2025 года средний размер ежемесячной зарплаты в Казахстане увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 429 368 тенге. Такие данные опубликовало Бюро национальной статистики.
Медианная зарплата — показатель, отражающий середину распределения доходов — оказалась на уровне 302 584 тенге. Напомним, что с начала года минимальная заработная плата в стране установлена на отметке 85 тысяч тенге.
Самое заметное повышение средней номинальной заработной платы по сравнению с III кварталом 2024 года показали:
- Жетысуская область — +18,1%;
- Алматы — +15,9%;
- Астана — +13%;
- Павлодарская область — +12,4%;
- Акмолинская область — +11,7%.
По видам экономической деятельности наиболее стремительный рост зарплат зафиксирован:
- в сфере информации и связи — +21,5%;
- в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — +18,4%;
- в транспорте и складировании — +17,6%.
В промышленном секторе увеличение составило 11%, включая 15,5% в водоснабжении и переработке отходов, а также 14,5% в обеспечении электро- и газоснабжением.
Минимальные темпы роста отмечены в строительстве (2,5%), здравоохранении (5%) и гостинично-ресторанной сфере (6,2%).
Наиболее высокие среднемесячные доходы наблюдаются:
- в горнодобывающей промышленности — 922 274 тенге (в 2,1 раза выше среднереспубликанского показателя);
- в финансовой и страховой деятельности — 883 611 тенге;
- в IT и сфере связи — 818 114 тенге;
- в профессиональной, научной и технической деятельности — 637 570 тенге.
Самые низкие зарплаты зафиксированы в образовании — 290 891 тенге, а также в сфере искусства и развлечений — 305 088 тенге.
Количество свободных рабочих мест на конец III квартала 2025 года достигло 63 871, что на 1 572 больше, чем в предыдущем квартале.
Больше всего вакансий наблюдается в промышленности, государственном управлении и обороне, а также в торговле.
По регионам лидируют:
- Алматы — 15 471 вакансия;
- Астана — 7 550;
- Павлодарская область — 6 800.