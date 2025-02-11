В Казахстане начнут блокировать телефоны с чужим IMEI-кодом

Приказом министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 13 января 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила регистрации абонентских устройств сотовой связи. Теперь процесс проверки и внесения данных в базу стал более чётким. Оператор базы данных будет проверять устройство по нескольким параметрам в течение 3 часов (или 6 часов для юридических лиц):

Есть ли этот IMEI-код и номер в базе, но зарегистрированы ли они на другого человека.

Законно ли устройство используется в сетях связи Казахстана.

Если данных о законности устройства нет, его вносят в серый список. В этом случае оператор сотовой связи даёт владельцу 30 дней, чтобы подтвердить законность использования. Если за этот срок данные не предоставлены, устройство попадёт в чёрный список, и связь для него заблокируют. Если же информация о легальности подтверждена, устройство вносят в белый список, и его снова можно будет использовать.

Теперь физическим лицам, которые ввозят телефоны не для коммерческих целей, необходимо предоставить документы о пересечении границы или другие подтверждающие документы. Если после ремонта в авторизованном сервисе был изменён идентификационный код устройства, его нужно заново зарегистрировать. Закон вступит в силу 24 марта 2025 года.



