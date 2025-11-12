Старшеклассники вошли в Республиканский совет и будут защищать права школьников.

В Казахстане прошли выборы детских омбудсменов — лидеров детских движений и школьных парламентов. В Республиканский совет вошли 40 юных правозащитников, которые будут защищать права школьников во всех регионах страны. В нашей области детей будут представлять ученица 9 класса Карина Нагай и ученица 10 класса Адель Узакбаева.

В министерстве просвещения РК отмечают, что детские омбудсмены помогают детям общаться с государственными органами. Они помогают решать важные вопросы, защищают права сверстников, поддерживают детские инициативы и участвуют в создании государственной политики для детей. Особое внимание уделяется развитию детского самоуправления, формированию правовой культуры и ответственности школьников, а также сотрудничеству с другими странами в области защиты прав ребёнка.

— Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок имел возможность влиять на решения, которые касаются его жизни. Детские омбудсмены являются частью системы, где голос ребёнка слышен и действительно учитывается. Мы видим в них наших партнёров — они помогают нам понимать проблемы глазами детей и находить более точные решения, — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.



Напомним, что институт детских омбудсменов действует с 2020 года. Ежегодные выборы стали важной частью системы защиты прав детей в стране.