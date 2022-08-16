По его словам, для развития сахарной отрасли нужно развивать своё производство, передаёт Informburo.kz. Пью чай без сахара, но с вареньем - новый министр торговли Фото: primeminister.kz Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах правительства рассказал, что пьёт чай без сахара.
- В своё время я служил в советской армии, там не давали сахар - я пью чёрный чай без сахара, конечно, с вареньем, - сказал Серик Жумангарин.
По его словам, в Казахстане достаточно заводов для самообеспечения, но не хватает сырья, поэтому для начала необходимо предоставить возможность предприятиям заключить долгосрочные договоры с поставщиками. Жумангарин также заверил, что в его ведомстве активно занимаются развитием новой логистики. Напомним, 15 августа президент освободил Бахыта Султанова от должности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции.  14 июля президент Токаев объявил выговор Султанову из-за дефицита сахара. К слову, Султанов на брифинге в СЦК отвечал, что пьёт чай с мёдом.