– Продавцы говорят, что закупаются на рынках «Ел ырысы», «Мирлан», «Алтын алма» и что арендаторы там не выдают накладные. Этот вопрос поднимался давно, но по сей день не нашёл своего решения. Кроме этого в некоторых торговых точках нет ценников на социально значимые продукты питания. Это значит, что нам могут назвать одну цену, а простым покупателям - другую. Вместе с тем мы еженедельно мониторим цены на сахар. Везде его продают по 640-680 тенге за килограмм, но на протяжении недели на рынке «Аяжан» его продавали по 750 тенге, и только спустя неделю снизили до 720 тенге, - рассказала Афиза Семгалиева.

– Мы никому не мешаем, не проверяем, мы просто мониторим цены, у нас нет карательных функций. Но несмотря на это, нам мешали работать. Мы около полутора часов объясняли администрации рынка кто мы и зачем пришли. Никто из нас не получает зарплату за это, все работаем на общественных началах и вынуждены были потерять полтора часа времени. Они проверяли нас в рамках антитеррористических показателей. На каких террористов мы похожи, я так и не поняла. Кроме этого, журналистов вообще не допустили на территорию рынка, тем самым нарушив закон «О СМИ». Причём все эти факты происходили в присутствии директора рынка Тагиры Журавлёвой. Я 40 минут не могла к ней попасть, после чего нам зайти разрешили, а журналистов охраняла служба безопасности, - подчеркнула Афиза Семгалиева.

– В стране действует мораторий на проверку микро и малого бизнеса. Мы не можем взять и поехать проверять их. Чтобы инициировать проверку, нам нужно обращение от граждан, при этом они должны предоставить нам фотофиксацию и чеки. Проверка обязательно регистрируется в прокуратуре и проводится исключительно на предмет жалобы. Если человек пожаловался на сахар, то мы имеем право проверять только цену на сахар, - отметил Бауыржан Саткалиев.

– Утвердить в рамках законодательства не более 15% торговой надбавки для оптового поставщика и установить предельные цены на социально значимые продовольственные товары. В настоящее время в рамках закона не предусмотрен предельно допустимый уровень надбавок цен для оптовых поставщиков социально значимых продовольственных товаров, что позволяет оптовым поставщикам устанавливать более удобные для себя цены, чем розничным торговцам (не более 15%). Это, в свою очередь, приводит к нестабильности розничных цен. Законодательно закрепить количество посредников в части приобретения и продажи социально значимых продовольственных товаров. Данная мера позволит ограничить количество посредников от производителя социально значимых продовольственных товаров или крупного оптового поставщика до розничных продавцов и сократить расходы за счет исключения мошеннических компаний на этапе уточнения цен. Число посредников не должно превышать двух на законных основаниях, - заявил заместитель исполнительного контроля партии Кенесары Нуршинов.

– Здесь два предложения. Перечисление средств непосредственно на баланс карты нуждающихся. Это, в свою очередь, ставит под сомнение расходование средств на целевое направление. Данные малообеспеченных семей имеются в местных управлениях занятости и социальных программ. Второе предложение - предоставить нуждающимся специальные карты, с помощью которых они получат возможность покупать социальные продукты по скидкам в заранее определённых торговых точках. Там должен осуществляться обмен информацией через общую базу, интегрированную с местным акиматом. Я считаю, что лучше всего покупать продукты со скидкой по специальной карте, так как в действующих социальных магазинах в данный момент могут отовариваться все желающие. Это значит, что миллиарды, выделяемые правительством, расходуются неэффективно, - заключил Кенесары Нуршинов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 15 августа прошло заседание по работе мониторинговой группы по регулированию цен на социально значимые продукты питания, созданной при областном филиале партии Amanat. Всего создали 14 мониторинговых групп, которые с 28 июля провели рейды в 190 торговых точках области. По словам инспектора комиссии партийного контроля областного филиала партии Афизы Семгалиевой, в оптовых торговых точках не выдаются накладные, следовательно мелкие торговцы не знают размер надбавки, который был ранее сделан на товар.Вместе с тем она заявила, что были факты, когда заинтересованные лица мешали работе мониторинговой группы. Так, администрация рынка «Мирлан» продержала проверяющих более часа и не впускала на территорию.Члены комиссии предположили, что в это время продавцы могли быстренько сменить ценники. Администратор рынка «Мирлан» заявил, что ему ничего об этом не известно. Представитель управления предпринимательства ЗКО Бауыржан Саткалиев подчеркнул, что у них есть три надзорные функции - это мониторинг предельной цены, контроль торговой надбавки, которая не должна превышать 15% на цены 19 социально значимых продуктов и ретро-бонус, когда местные товаропроизводители могут выставлять свои товары на более заметные прилавки торговых точек.По итогам заседания были выделены моменты, которые будут направлены в министерство нацэкономики, Минторговли и министерство труда и соцзащиты. Основные предложения - это отменить мораторий на проверки субъектов предпринимательства, занимающихся реализацией социально значимых продовольственных товаров.Вместе с тем, он предложил определить и актуализировать список людей, которые нуждаются в поддержке и оказывать им материальную помощь либо предоставлять социальную продовольственную карту из резерва средств, рассчитанных на социально значимые продовольственные товары.Что касается администрации рынка «Мирлан», то члены комиссии предложили привлечь их к административной ответственности, а за воспрепятствование работе журналистов привлечь и вовсе к уголовной ответственности.