Министр даже опубликовал чеки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аймагамбетов рассказал, сколько потратил на школьную форму для ребёнка Фото: AIMAGAMBETOV в Telegram Министр просвещения Асхат Аймагамбетов написал, что его сын учится в государственной школе и подготовка к учебному году у главы ведомства проходит как и у большинства родителей.
- В воскресенье мы вместе с сыном приобрели в магазине рубашки, костюм, брюки и галстук на сумму порядка 36 тысяч тенге. В приложенных чеках можно увидеть стоимость и подсчитать общую сумму. Также, кроме школьной формы, в чеке можно увидеть приобретённый портплед для костюмов на сумму около 20 тысяч тенге, - написал Аймагамбетов в Telegram.
По словам министра, ведомство принимает меры по выплате акиматами для 475 тысяч нуждающихся детей финансовых средств для приобретения школьной формы.