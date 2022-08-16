На встречах уральцы могут задать градоначальнику интересующие вопросы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аким Уральска рассказал, кого привез с собой из Аксая и своих тратах на продукты Встречи акима Уральска Миржана Сатканова с населением пройдут по следующему графику:
  • 16 августа в 18:00 в СОШ № 7 (улица Ихсанова, 111);
  • 17 августа в 18:00 в СОШ № 4 (улица Кокшетау, 1/9);
  • 18 августа в 18:00 в СОШ №37 (улица Самал, 72);
  • 19 августа в 18:00 в Областном центре народного творчества (улица Гагарина, 105/3);
  • 20 августа в 10:00 в посёлке Круглоозерное, Серебряковская средняя общеобразовательная школа (улица Женис, 4);
  • 20 августа в 15:00 в посёлке Зачаганск, СОШ №30 (улица 152 стрелковой дивизии,1);
  • 22 августа в 18:00 в посёлке Деркул, СОШ №48 (улица Актамберди жырау, 24).
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.