- На сегодняшний день у нас не хватает более 260 000 мест. По прогнозу, к 2025 году может возникнуть дефицит порядка одного миллиона мест, – сказал министр в кулуарах правительства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" К 2025 году дефицит ученических мест в Казахстане может достигнуть миллиона, заявил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.Чтобы избежать острого дефицита, президент поставил перед министерством задачу построить более тысячу школ. В 2021 году уже построили более 277 школ, добавил Асхат Аймагамбетов.