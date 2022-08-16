- Я решил не тратить время зря, взял кредит и начал реализовывать свой проект. Во-первых, это поможет решить проблему горожан с хранением остатков хлебобулочных изделий. Во-вторых, собаки не будут копаться и ворошить мусорный бак, – сказал предприниматель в РСК Атырауской области.

Фото: РСК Атырауской области Проект разработал местный предприниматель Арман Сагинаев. Сейчас 50 контейнеров зелёного цвета для сбора хлеба установлены в микрорайонах Нурсая, Авангард, Привокзальный и на улице Сатпаева. Каждые два дня компания забирает хлеб, сортирует, сушит и отправляет в цех. Из его остатков готовят гранулированные корма для крупного и мелкого рогатого скота.Скоро в городе установят ещё 200 таких контейнеров.