– Раньше я занимался футболом, но потом решил перейти на футбольный фристайл. Уже семь лет я занимаюсь этим видом спорта, так как здесь увидел больше возможностей для себя. У нас в Казахстане фристайл не так развит, как в Европе. Учился с помощью социальных сетей. Я полностью отказался от карьеры футболиста, сейчас с футбольным фристайлом открываю для себя много нового, часто путешествую, завёл много друзей по всему миру, - говорит Айболат Кубашев.

– Было волнительно, так как участвовали опытные титулованные ребята, которые не раз выступали на мировых чемпионатах. Соперники были достойные, сильные, были те, кто вылетал. Первый тур был квалификационный, далее ещё один отборочный, Топ-32, Топ-16, Топ-8, Топ-4 и финал. Я занял второе призовое место. Сначала я не особо был доволен своим результатом, было тяжело принять проигрыш, понадобилось время, чтобы отойти от этого. Это такой спортивный момент, когда обидно, что в оказался в шаге от победы. Но сейчас всё хорошо, я смирился, - подчеркнул фристайлер.

Айболат Кубашев в момент награждения 24-летнего Айболата Кубашева уральцы знают очень хорошо, правда все называют его просто Куба. Молодой человек частенько демонстрирует свои навыки владения мячом в городком парке культуры и отдыха, и многие горожане просто не могут пройти мимо него. Его мастерская игра с мячом вызывает бурю эмоций и массу положительных откликов со стороны уральцев. Сам Айболат говорит, что занимается футбольным фристайлом. Это вид спорта, в котором спортсмен демонстрирует своё обращение с футбольным мячом, выполняя при этом различные трюки при помощи различных частей тела, кроме рук.С 8 по 14 августа в столице Чехии Праге проходил чемпионат мира по футбольному фристайлу. Айболат, не задумываясь, решил принять участие в нем. Для него это не первый чемпионат мира, поэтому он без каких-либо сложностей прошёл отборочный тур. Кстати, он единственный спортсмен, который представлял Казахстан на мировой арене. Всего на чемпионате приняли участие более 250 человек из 47 стран мира таких как Финляндия, Венгрия, Испания, Франция, Бельгия, Колумбия, Норвегия. Нидерланды и так далее.Молодой человек говорит, что ему уже предложили работу в разных странах мира и Казахстане. Окончательное решение он ещё не принял. Единственное, чего он хочет в данный момент - это вернуться домой в Уральск, к своей семье. Только потом он собирается обдумывать поступившие предложения. В повседневной жизни Айболат учит детей в своей частной школе и параллельно работает в СОШ №32.

