«До сотрудничества с Тенгизшевройл мы работали и продолжаем сотрудничать с компаниями «Жайыкмунай» (официальное название поменялось) и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в», где мы предоставляем услуги по защите персонала от сероводорода и смежные услуги. Когда в 2014 году мы сделали первую поставку защитных капюшонов для ТШО – это был настоящий успех, ведь мы были относительно молодой компанией, нам было 7 лет, но нам удалось превзойти даже иностранных конкурентов. Для того чтобы выйти на этот уровень, мы повысили собственную планку качества, внедрили новые идеи и инновации для улучшения наших продуктов и услуг, с целью сделать производственные процессы более эффективными и действенными. Мы развивались вместе с компанией, и дали такую возможность местным поставщикам. Таким образом, мы выросли сами, повысили свой уровень и внесли вклад в развитие области, создавая новые рабочие места. Если до сотрудничества с ТШО наш штат составлял порядка 100 человек, то сегодня у нас работают более пятисот человек» - рассказывает об успехе «QHSE-Akbarys» директор компании Ескендир Агибаев.

«Мы прилагаем все усилия для развития нашей области, поэтому приглашаем на рабочие места кандидатов из ЗКО. За годы существования компании, в рамках государственной программы от Центра занятости населения было трудоустроены десятки людей. Также мы регулярно участвуем на ярмарках вакансий от ВУЗов и колледжей, где приглашаем на работу молодых специалистов с перспективой получения новых знаний и навыков», - комментирует Ескендир Агибаев.

«Впереди еще много грандиозных планов и проектов, как в профессиональной, так и социальной сферах, которые, мы надеемся, будут успешно реализованы в ближайшем будущем. Наша конечная цель – стать компанией, достойно представляющей имидж своей страны на мировом рынке нефтегазовой индустрии», - поделился Ескендир Агибаев.

История становления компании «QHSE-Akbarys» заслуживает особого внимания. За сравнительно недолгий срок своей деятельности компания реализовала несколько крупномасштабных проектов в нефтегазовой сфере и стала партнером лидера нефтегазовой индустрии Казахстана Тенгизшевройл (ТШО). Компания была основана в 2007 году, в городе Уральск. Её главное направление деятельности – обеспечение безопасности на нефтегазовых месторождениях. На сегодняшний день «QHSE-Akbarys» предоставляет свои услуги более чем 25 компаниям в Казахстане и России. В 2014 году началось сотрудничество компании «QHSE-Akbarys» и ТШО. Тогда компания сделала первую поставку специальных защитных самоспасательных капюшонов, производства фирмы AVON, Великобритания. В дальнейшем «QHSE-Akbarys» стала генеральным подрядчиком ТШО, запустив в 2017 году Казахстанское предприятие «Akbarys Protection» по производству эвакуационных спасательных капюшонов NH15-K, внеся большой вклад в развитие местного содержания. Мощность завода составляет более 40 000 штук масок в год, и позволяет обеспечить всех операторов качественной продукцией мирового уровня.Сотрудничество с крупнейшими недропользователями Казахстана предполагает постоянное развитие и совершенствование услуг. Поэтому сотрудники компании регулярно проходят повышение квалификации и дополнительное обучение. Для обучения персонала приглашаются иностранные эксперты и инструкторы из США, Англии, Франции, Бельгии и других стран производителей оборудования для безопасности, применяемые на нефтегазовых месторождениях. Кроме этого, наши сотрудники выезжают на обучение в ОАЭ и Германию и другие страны дальнего зарубежья.По словам Ескендира Агибаева, развитие и непрерывное повышение квалификации местных специалистов – это главный приоритет компании: «Мы понимаем, что именно обучение сотрудников дает нам возможность сохранять, улучшать свои позиции на рынке и поддерживать высокий уровень предоставления услуг». Практически весь коллектив компании – жители Западно-Казахстанской области.Понимая, что инновации и высокое качество являются ключом к успеху, компания регулярно разрабатывает и реализует новые проекты. Так, компанией была спроектирована и разработана уникальная герметичная система нейтрализации жидкостей с высоким содержанием сероводорода, без выбросов в атмосферу. Используя свои собственные запатентованные технологии ТОО «QHSE-Akbarys» успешно и безопасно нейтрализовало более 9 000 м3 пластовой воды. Были разработаны и реализованы проекты по производству «Блоков Аварийного Реагирования и Спасения» (БАРС), обеспечивающие защиту полевого персонала от воздействия взрывоопасных и токсичных газов на месторождениях, укрытия на местах сбора (УНМ), аварийные автобусы и многое другое вспомогательное оборудование теперь выпускается с пометкой «Сделано в Казахстане».Введен в эксплуатацию завод по производству азота на территории промышленной зоны г. Аксай. На территории месторождения «Тенгиз» построен и введен в эксплуатацию Сервисный Центр по обслуживанию систем газообнаружения, воздушно-дыхательного оборудования и компрессоров. Данный проект позволил открыть до 20 рабочих мест. Столь активная деятельность способствует не только развитию самой компании, но и положительно влияет на экономику Казахстана в целом за счет увеличения содержания отечественного производства и обеспечения рынка труда новыми рабочими местами. Помимо всего прочего, компания «QHSE-Akbarys» вносит вклад и в социальное развитие региона. Компания регулярно помогает Кульсаринскому детскому дому, выделяет средства на благоустройство г. Уральска. В период пандемии компания предоставила аппараты ИВЛ в местные больницы и наладила выпуск одноразовых медицинских масок. На постоянной основе компания участвует в благотворительных проектах и спонсирует казахстанских спортсменов-паралимпийцев по отдельным видам спорта, таким как каратэ, таэквондо, также сборную команду по футболу.Сотрудничество с крупнейшими международными предприятиями помогает отечественным компаниям расширять свою деятельность и создавать новые продукты и сервисы. Так компания ТОО «Топан» стала крупнейшим поставщиком химической продукции и лабораторного оборудования для промышленных предприятий нефтегазовой, горнодобывающей, фармацевтической, химической и прочих областей промышленности.Она была основана в 1999 году и сначала представляла собой небольшое торгово-снабженческое предприятие. В 2000 году были произведены первые поставки лабораторной химии, а позднее и промышленной технической химии, которые оказали ключевое влияние на формирование направлений деятельности ТОО «Топан». В 2003 году был заключен первый крупный контракт на сервисное обслуживание всех лабораторий АО «КазТрансОйл» на период с 2003 по 2011 гг. В 2004 году был заключен пятилетний контракт на поставку растворов каустической соды для компании Karachaganak Petroleum Operating b.v. Так за 23 года ТОО «Топан» выросло в мультибрендовое производственное предприятие. Сегодня оно предлагает комплексные инновационные лабораторные и экологические решения для нефтегазовой отрасли в области анализа качества и учета количества нефти, нефтепродуктов и газа. Осуществляет поставку и обслуживание оборудования для контроля качества воздуха, воды, и почвы. За последние 15 лет компания «Топан» осуществила большое количество крупных проектов по оснащению лабораторий «под ключ» для ведущих нефтедобывающих предприятий и нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан, таких как: NCOC N.V., КПО б.в., АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», АО «НК «КазМунайГаз», Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», АО «CNPC-АктобеМунайГаз», ТОО «Атырауский НПЗ», ТОО «Павлодарский НХЗ», ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», АО «КазТрансОйл», АО «Интергаз Центральная Азия». В 2011 году компания «Топан» стала партнёром и официальным представителем на территории Казахстана крупнейшего производителя химических реагентов – компании «Baker Hughes». После этого ТОО «Топан» были организованы поставки в адрес «Тенгизшевроил» специализированных химреагентов.В 2019 году с компанией «Baker Hughes» было запущено совместное предприятие – ТОО «Topan Baker Hughes» и специализированные химреагенты начали производить на территории ЗКО, которые поставляются на месторождение Тенгиз. Благодаря этому было открыто более 30 рабочих мест, где трудоустроены жители Западно-Казахстанской области. Получены государственные сертификаты СТ-KZ на 12 различных наименований изготавливаемой спецхимии. В обозримом будущем планируется увеличение сертифицированных наименований для поставок на месторождение «Тенгиз». «До начала сотрудничества с компанией Тенгизшевройл, ТОО «Топан» уже достигла определенного успеха в своей сфере и стала одной из ведущих компаний Западно-Казахстанской области. Мы уверены, что сотрудничество с ТШО откроет нам новые перспективы для роста и мы всегда готовы развиваться. По мере расширения нашего сотрудничества мы планируем открывать новые рабочие места, обучать специалистов и увеличивать свои производственно-технические мощности», – комментирует директор и учредитель компании «Топан» Владимир Харчев. Для расширения своей производственной деятельности ТОО «Топан» запустило строительство нового химического завода «Topan Chemical Industries» по производству каустической соды и хлорсодержащей продукции в СЭЗ города Актау. Строительство началось в июле 2021 года. Плановое завершение строительства основных производственных зданий и запуск первой очереди завода намечено на начало 2023 года, а к 2025 году компания планирует полностью завершить монтаж оборудования всех производственных блоков нового химического предприятия. Введение завода в эксплуатацию позволит открыть новые рабочие места. После завершения первого этапа строительства в 2023 году на предприятии будет доступно более 40 рабочих мест, а к моменту полного введения завода в эксплуатацию, количество сотрудников увеличится до 120 человек.«Современный бизнес не может быть успешным, если не имеет социальной направленности и ответственности, поскольку работать на территории региона и быть в стороне от его насущных проблем невозможно», - считает Владимир Харчев.- «Поэтому развитие компании является вкладом в развитие области. Мы уделяем особое внимание социальному сектору и благотворительности. Поддерживаем социально-незащищенные слои населения (ветеранов, инвалидов, сирот, многодетных семей), уделяем много внимания защите здоровья граждан, поддержке здорового образа жизни и экологии региона и страны в целом». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.