Он должен бюджету солидный штраф, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иностранец вывез из Мангистау рога джейрана и зубы акулы Фото: ДП на транспорте В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что мужчину задержали в конце мая в столичном аэропорту. 61-летний россиянин пытался вывезти пару рогов джейрана, 26 окаменелых морских ежей, 95 зубов акул и окаменевшие куски древесины. Мужчина нашёл их в степи в Мангистауской области.
- Суд за совершение преступления (незаконное обращение с дериватами редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных) виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП (более 600 тысяч тенге) и запрет на пять лет заниматься деятельностью, связанной с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных. Виновный обязан возместить причинённый материальный ущерб в виде стоимости дериватов джейрана на сумму 1 837 800 тенге, - сообщили в полиции.
Изъятые предметы передали в музеи института зоологии. Газета «Время» сообщает, что подсудимый является учёным.