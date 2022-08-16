- Скорее всего, рану нанесла собака. При нас одна собака напала на другую. Это не первый случай, когда животные получают увечья внутри изолятора. А ещё животные болеют чумой (у собак, кошек и людей чума разная - прим. автора) и передают болезнь друг другу. Как там проходит обработка? Отселяют ли больных собак? Мы не видим, - рассказывает Николай.Самих волонтёров уже второй раз на территорию не пустили. А первый вопрос, который мы задали администрации изолятора - где, собственно, питбуль? Как оказалось, отлов второго августа вызвали участковые, которые приехали на вызов в микрорайон Горный гигант. На владельца собак им пожаловался сосед - стая из 10 псов разгуливала во дворе. Животных привезли в изолятор: семь питбулей, два алабая и одна овчарка. Так как собаки жили в одном доме, разместили их рядом. В один из дней питбуль напал на сородича, лишив его глаза.
- Так как пока своей операционной у нас нет, мы отвезли собаку в ветеринарную клинику, где провели операцию. С владельцем мы связались, но у него сейчас проходят судебные разбирательства по другому делу, забрать он их не может. Мы не имеем право по закону передать волонтёрам собаку, у которой есть владелец, - объяснил руководитель городской ветеринарной службы Алматы Адис Сейдакматов.Единственное, в чём сошлись волонтёры и ветслужба - в непонимании, зачем держать дома десять бойцовских собак. В изоляторе трудятся 35 человек: руководитель отлова (он же главный ветврач), четыре ветеринара, 12 работников отлова, шесть водителей, три сторожа и всего три рабочих по уходу за животными. Сейчас на их содержании 250 собак. Работники уверяют, что со всем справляются. Рабочий день отлова начинается с четырёх утра. В день поступает по 30 заявок, но обрабатывать всё не успевают. В приоритете локации близ школ и детских садов. В последнее время, по словам специалистов, становится больше одичавших собак. За полгода зарегистрированы 2 100 фактов укусов, а это на 10% больше, чем годом ранее. Сотрудники отлова говорят, что в них видят живодёров. А как же называть тех, кто выбрасывает на улицу заболевшую, родившую или постаревшую собаку?
- Основная причина - безответственное отношение к животным. 40% отловленных собак имели хозяев. Ещё 30% - это собаки, которые родились в бродячей стаи. И 30% - собаки, пришедшие из области, - озвучил статистику Адис Сейдакматов.Отлову подлежат все собаки, рядом с которыми нет владельцев, даже если на них надеты ошейники. Таков закон. Практика показывает, что владельцы довольно быстро приезжают за питомцами в отлов. Но штраф за нарушение правил выгула всё равно придётся платить. Бывают случаи, когда владельцы сами привозят собак и просят их забрать или усыпить. Старые псы, теряя функциональность, им уже не нужны. К девяти часам трудится начинают работники по уходу за животными. Сначала они чистят вольеры от продуктов жизнедеятельности, которые накопились за ночь. Потом собакам дают воду, а уже в 11 часов кормят. В летнее время корм дают раз в день, в зимнее - два раза. После кормления и до вечера за собаками убирают - вновь и вновь. Следом обход делают ветеринары - проверяют состояние, обрабатывают раны, убирают клещей. Яблоком раздора между ветслужой и волонтёрами стало питание собак. По словам зоозащитников, бюджет выделает огромные деньги на корма, однако лишённые тепла и уюта хвостики едят комбикорм. В вольерах лежит обычный корм, в стороне стоит мешок с кормом известной фирмы. Спрашиваем о комбикорме. Сотрудник по уходу приносит упаковку собачьего корма, который изготавливают в Усть-Каменогорске. Вскрываем - и правда похоже на комбикорм, но запах неплохой, на вкус пробовать не стали. Документы к мешку имеются - это корм, просто гранулированный. Адис Сейдакматов пояснил, что мешки привезли спонсоры. А волонтёры обиделись, по его словам, на то, что в изоляторе больше не принимают их помощь в виде куриных лапок.
- Они приезжают помогают. Но я против, чтобы давали куриные лапки. Во-первых, нужно срезать когти, а делать это некому. Во-вторых, кости нужно дробить. В-третьих, лапки нужно заливать кипятком. После этого можно добавлять в кашу, а лучше - в виде лакомства, но уже сытым собакам, - говорит руководитель Службы отлова ветстанции Мархаббат Мадияров.Что касается нового закона, то его требования в стадии реализации. Пока изолятор занимает арендованную территорию, но недалеко от него скоро получат свой участок. Там будут вольеры для содержания, операционная для стерилизации собак, блок для восстановления после операции. Пока проходят конкурсные процедуры. Бюджет выделил 76 млн тенге. На 48 из них закупят 20 модульных пунктов, остальные деньги идут на тесты, лекарства и уход за животными. Сейчас при отлове собак проверяют на чуму и микроспорию. Если тесты положительные, животное подлежит усыплению. Однако бывают случаи, когда в отлов попадают совсем щенята. До полугода их нельзя стерилизовать, а до года - вакцинировать. Их проверяют только на эхинококкоз (ленточные черви), цепляют бирку и выпускают на волю. В идеале у бездомных должны быть свои волонтёры-кураторы. Это неравнодушные жители города, которым сообщают, что в их районе выпустили собак и просят за ними приглядывать. Оказывается, если проявлять к собакам доброту и заботу, мигрировать между районами они не будут. Жаль желающих для этого эксперимента немного. Второй этап проверки собак - психологический. Если животное не представляет угрозы, оно после вакцинации возвращается на волю. Кинолог Андрей Алексеевский рассказал, что для разработки алгоритма проверки специалисты изучали опыт западных стран и консультировались с учёными из института биологии по поведению животными.
- Мы выработали критерии - наблюдение за поведением животных в той или иной ситуации. Вся процедура занимает от трёх до пяти дней. Во главу угла постановлено, насколько собака хочет общения с человеком. Мы первоначально даём сутки прийти в себя после отлова и начинаем с ней работать. Если собака не показывает желание идти на контакт, мы прекращаем эти попытки. Если собака идёт на контакт, то мы идём дальше, - говорит кинолог.Ещё одни показатели - рост и вес животного. Как бы дискриминационно это не звучало, но тот же питбуль для вольного выгула не приспособлен. Бойцовская собака, а ещё и с печальным прошлым, не сможет жить в мире с людьми и другими животными. Если брату нашему меньшему не повезло (он болен или агрессивен), проводится эвтаназия. Главный ветврач Мархаббат Мадияров объяснил, что в мире есть рекомендуемые способы и допустимые.
- Использовать рекомендуемые мы не можем, там есть барбитураты (при превышении дозировки и бесконтрольном постоянном приёме любой барбитурат – это наркотик), а это иной уровень ответственности. Должна быть военизированная охрана. Мы и получить препарат не может, у нас нет законных оснований, ни одна организация не может их доставлять, - сказал Мадияров.Поэтому используется позволительная двухэтапная эвтаназия. Первый укол вводит животное в сон, а второй блокирует нервные импульсы. Некоторые из волонтёров писали, что собаки бьются судорогах. Ветврач заявляет - собака умирает безболезненно, а движения - это рефлекторная фибрилляция мышц (самопроизвольное сокращение определённого мышечного волокна) уже умершего животного. К слову, Мархаббат Мадияров пришёл работать в изолятор несколько дней назад. 23 года он занимался частной практикой и с 2017 года состоит в клубе волонтёров «Добрый город». Дома, помимо жены и детей, его ждут две собаки, кошка и шесть котят.
- Когда я вышел работать, я добровольно покинул группу «Добрый город». Я перешёл «на чёрную сторону», так как отлов считают живодёрами. Но меня вернули. У меня сильный репутационный риск. Как привлечь сюда опытных ветеринаров, если идёт такая демонизация? Кому захочется рисковать своим будущим как врача? - задумался специалист.Однако и волонтёры, и ветслужба надеются найти общий язык на регулярных встречах, которые они проводят. И те и другие уверены, что проблему могут решить лишь сами люди. Брать животное надо лишь тогда, когда уверен, что справишься. Нести ответственность за него порядочный человек должен до конца жизни питомца. И было бы прекрасно, если мы бы не только восторженно делились роликами из Турции, а сами бы обрели турецкое радушие и кормили бездомных собак и кошек.
mAcaC_Qrn-4Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.