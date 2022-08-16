- Во время январских событий погибло 238 граждан. Есть среди них преступники, есть и невинно погибшие. Мы детально разбираемся по каждому факту. На сегодня обстоятельства гибели установлены и следствие продолжается по 176 лицам, - сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе доклада в СЦК.

Список погибших при массовых беспорядках в январе опубликовала на своём сайте Генеральная прокуратура.1. Абдикеев Х. 2. Абжапбаров С. 3. Абишева Б. 4. Абраев М. 5. Абрамов А. 6. Ағатай Н. 7. Ағызам Д. 8. Адылкан Ж. 9. Айтжан Д. 10. Айткулова Н. 11. Алданов С. 12. Алдашов А. 13. Алдомжаров Е. 14. Алмагамбетов Б. 15. Алмасов Н. 16. Алпамыс Н. 17. Альджанбаев Т. 18. Альжанбаев Ж. 19. Аманбек Д. 20. Амангелдиев М. 21. Аманов А. 22. Анафияев Ж. 23. Армединов Ш. 24. Арыстанкулов Т. 25. Арыстанов М. 26. Асилбеков Н. 27. Асхатбек Б. 28. Асылханов А. 29. Аубакиров К. 30. Аубакиров К. 31. Ахметов Н. 32. Ахтамов Р. 33. Аяз Е. 34. Базарбаев Б. 35. Базарбаев М. 36. Базарқұлов А. 37. Байжанов Е. 38. Байздрахманов Р. 39. Байкадамов Б. 40. Байтулаков К. 41. Байтханов Ж. 42. Бакқожа Ұ. 43. Балтабай А. 44. Барганаев Д. 45. Баталов Т. 46. Бегешов А. 47. Бейсекеев Ғ. 48. Бекбердиев А. 49. Бекболатов Н. 50. Бекен М. 51. Бекмуратов Е. 52. Бектурганов А. 53. Бектұрсын М. 54. Берекенов А. 55. Битаев С. 56. Битим М. 57. Биткембаев К. 58. Валиев А. 59. Гарифуллин А. 60. Даулетбаев Б. 61. Двенадцатов В. 62. Джолдыбаев К. 63. Джусупбаев С. 64. Донбаев И. 65. Дукенбаев Ж. 66. Егизбаев Б. 67. Ергеш А. 68. Ережепова Д. 69. Ержанов Е. 70. Есенжол Ж. 71. Етаева А. 72. Әділбай Д. 73. Әлиев А. 74. Әлімжан О. 75. Жағалбаев Ж. 76. Жагипаров Е. 77. Жакитов Ж. 78. Жанабергенов Г. 79. Жанат Д. 80. Жандар Б. 81. Жансеитов А. 82. Жапаров Н. 83. Жаракашов О. 84. Жотабаев Ж. 85. Жубаназаров Р. 86. Жумабаев Б. 87. Жунисов К. 88. Жүсіп Н. 89. Жұмабеков Р. 90. Жұпарбеков Д. 91. Загородников А. 92. Ибрагим оглы Л. 93. Ивашинников Р. 94. Избасов Б. 95. Измухаметов Н. 96. Ислам А. 97. Кабдинов А. 98. Кабдоллаев А. 99. Кадыров Т. 100. Казакбаев М. 101. Калиев Е. 102. Камбетов Р. 103. Канатбаев Е. 104. Капсаланов А. 105. Карменов Е. 106. Карпиленко А. 107. Каршибеков Т. 108. Катенов Б. 109. Кебекбаев Е. 110. Керимов С. 111. Ким М. 112. Ким С. 113. Койшманов Ж. 114. Кокузов Е. 115. Конысбай Б. 116. Копжанов А. 117. Копжасаров Н. 118. Коробер В. 119. Көбей К. 120. Крыкбаев Е. 121. Куатбаев Н. 122. Кулиманов Д. 123. Кулсултанова Г. 124. Кумисбаев А. 125. Купболганов А. 126. Кутлузаманов С. 127. Кучкаров З. 128. Кұрбанбек А. 129. Кыдырбеков Д. 130. Кылычбек С. 131. Қабылқанов Қ. 132. Қазыбай Н. 133. Қайсаров М. 134. Қали О. 135. Қалықұл Е. 136. Қанапия О. 137. Қанатбек Д. 138. Қансейіт Е. 139. Қарабазар Р. 140. Қасымжанов Н. 141. Қуат Р. 142. Құрбанбек Е. 143. Қыстаубаев С. 144. Лежанов С. 145. Махатай А. 146. Мелдехан А. 147. Мукашев А. 148. Мукашев А. 149. Мукашев Т. 150. Мукушев Е. 151. Мусабеков М. 152. Мусаев А. 153. Мухаметжанов Б. 154. Нагметжанов К. 155. Назаров С. 156. Науқанбай А. 157. Ниязбаев К. 158. Нугмаров К. 159. Нургалиев К. 160. Нургельдин Ф. 161. Нуркенов А. 162. Нұрдаулетов К. 163. Омаров А. 164. Омаров Ф. 165. Оналтаев Б. 166. Опушиев А. 167. Оразахын Н. 168. Оразғали А. 169. Орынбай Қ. 170. Оспан А. 171. Отепбаев Е. 172. Ошакбай Т. 173. Пирманов Д. 174. Пірзада Б. 175. Рахаев С. 176. Рахметкалиев Ж. 177. Рахметов Н. 178. Рахымжанов М. 179. Розыев Д. 180. Руза Б. 181. Руслан К. 182. Рысбеков Р. 183. Сабеков М. 184. Сагиндиков А. 185. Сагиндыкова Т. 186. Садыков А. 187. Сайдибакасов Е. 188. Сакенов М. 189. Салдаров С. 190. Санақбаев Б. 191. Сандыбаев М. 192. Сарсембаев Н. 193. Сейдахмет Е. 194. Сейдахметов М. 195. Сейдомаров Б. 196. Сейсембек Ж. 197. Сейткулов Н. 198. Серкебаев Т. 199. Сәйді Ж. 200. Скендір Е. 201. Сламбеков Р. 202. Смагамбетов Д. 203. Смаилканов Ғ. 204. Сочалин Д. 205. Сыбанқұлов М. 206. Сыдыкбай Е. 207. Сыдыков А. 208. Таласбаев К. 209. Таласбай Ш. 210. Тастанбеков Ш. 211. Тастемір Н. 212. Татенов Б. 213. Тезекбай С. 214. Темирқулов Ш. 215. Теңізбай Б. 216. Тлепов Н. 217. Тоқай Қ. 218. Толегенов Б. 219. Толегенов М. 220. Толенбек Б. 221. Төребек И. 222. Тұраров Н. 223. Тұяқбай Б. 224. Умаров Б. 225. Умиев А. 226. Усабаев Р. 227. Утегенова Ж. 228. Утекешов Е. 229. Ұлан Е. 230. Хаиров С. 231. Хайдаров Е. 232. Чертогов С. 233. Шаймерденов А. 234. Шарипбай Б. 235. Шойбеков М. 236. Шорманов Е. 237. Шурабеков Б. 238. Шынғысов Е.