Действующий тариф лишь покрывает расходы по выплате заработной платы и налогов, а на ремонтные работы у предприятия денег нет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Исполняющий обязанности руководителя департамента по регулированию естественных монополий по ЗКО Гульжаз Казбекова рассказала, что проводится ежегодный пресс-тур, с помощью которого они планируют показать, какие работы выполняются в рамках утверждённых тарифных смет. На сегодня ТОО «Батыс су арнасы» на 2022 год утверждённая сумма инвестиций в рамках тарифа составляет на услуги водоснабжения 155 миллионов тенге, на услуги водоотведения - 181 миллион тенге.
В данный момент проводится реконструкция водопроводных сетей на улице К. Мусина и по проспекту Абулхаир хана.
– В этом году по проспекту Абулхаир хана проводился ремонт дорожного полотна, и было принято решение заменить водопроводные сети на этом участке, так как они находятся в аварийном состоянии. Чтобы не копать этот участок и не портить новое дорожное полотно, мы решили делать ремонт сейчас. Старый водопровод находится под дорогой, мы выносим его на обочину. Общая протяжённость сетей составляет около 900 метров. До конца недели мы планируем закончить ремонтные работы. Ориентировочная стоимость материалов составляет около 30 миллионов тенге, после завершения сметы будут предоставлены в ДКРЕМ по ЗКО. Приблизительная стоимость общих работ составляет около 70-80 миллионов тенге, - сообщил генеральный директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов.
Что касается реконструкции наружной водопроводной сети по улице К. Мусина от улицы Курмангалиева до улицы Партизанская, то и здесь в этом году планируют сделать ремонт. По этой причине находящиеся в аварийном состоянии водопроводные сети решили реконструировать. Водопровод обеспечивает водой жителей района Омега. Сейчас на месте идут монтажные работы, общая стоимость работ составляет 72 миллиона тенге, в течение двух недель ремонт обещают завершить. Реконструкция данного участка водопроводной сети, по словам Ануара Аркенова, приведёт к уменьшению возникающих аварийных ситуаций
Вместе с тем, генеральный директор ТОО «Батыс су арнасы» отметил, что для замены используется материал местного производства, стоимость которых повысилась порядка на 20%.
Кроме этого Ануар Аркенов объяснил, неисполнение некоторых статей затрат
и инвестиционных программ на сумму в размере 209 миллионов тенге по услуге водоснабжения и 158 миллионов тенге по услуге водоотведения.
– Порядка 70% от суммы, которую мы должны были осваивать - это погашение кредита, который брался в 2016 году. Уровень цен абсолютно разный, а тариф не корректировался. Поэтому у нас сейчас нет возможности эти обязательства в полном объёме выполнять. АРЕМ действовал в рамках закона. Сейчас мы готовим заявку на утверждение нового тарифа, будем просить повышения тарифа минимум до 100 тенге на водоснабжение и около 120 тенге на канализацию. Я на днях был по работе в городе Лисаковск, они установили новое оборудование по очистке питьевой воды, запускали пилотный проект. У них вода стоит 103 тенге, канализация - 160 тенге, у нас вода стоит 37,17 тенге, за канализацию население платит 40,01 тенге. Разница ощутимая, хотя в Лисаковске проживают около 40 тысяч человек. Наше население должно понимать, что если они хотят получать качественные услуги, то и стоить они будут соответственно, - отметил Ануар Аркенов.
Гендиректор предприятия также подчеркнул, что при действующем тарифе проводить ремонтные работы и обновлять водопроводную и канализационную сеть не представляется возможным. Средств хватает лишь на выплату заработной платы рабочим и налогов. Только за электроэнергию у ТОО образовался долг в 100 миллионов тенге.
Выяснилось, что в данный момент ведётся разработка проектно-сметной документации по модернизации подземного водозабора.
–Вместе с тем будет строиться магистральный водовод от подземного водозабора, который расположен в районе посёлка Трекино. Мы обеспечим более стабильную подачу воды и соответственно с подземного водозабора сможем больше объёма воды давать в город. Вторым этапом планируется модернизация водоочистных сооружений. Но этот вопрос пока открытый, будет объявляться конкурс на разработку ПСД с увеличением мощности водозабора. Эту задачу поставил аким области на этот год. До конца года мы должны разработать ПСД, а в следующем - начать реализацию проекта по мере выделения средств, - заявил Ануар Аркенов.
В следующем году также планируют реконструировать три основные КНС, которые перекачивают сточные воды на очистные сооружения. Система отчистки тоже изношена, поэтому планируют и её реконструировать.
Фото Медета Медресова
