Сандибека Хаирова сначала убили, а после подожгли тело, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Тело погибшего в беспорядках в Алматы командира десантно-штурмовой бригады доставят в Уральск Фото со страницы Санжибека Хаирова в социальной сети Instagram Заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе доклада в СЦК рассказал, что во время январских беспорядков работники правоохранительных органов гибли при массовых избиениях, в результате наезда транспортных средств или расстрела в упор, будучи при этом безоружными.
– Так, особый цинизм проявлен при убийстве безоружного военнослужащего подполковника Сандибека Хаирова, участвовавшего в охране здания акимата города Алматы. Его тело было обнаружено на крыше здания. Расследование показало, что после насильственной смерти, преступники подожгли его тело, чтобы скрыть улики. У 39-летнего офицера осталась семья и двое несовершеннолетних детей, - рассказал Елдос Килымжанов.
Напомним, 13 января в Алматы простились с погибшем заместителем командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады Сандибеком Хаировым. В этот же день груз-200 был доставлен в Уральск военным самолетом. 14 января его проводили в последний путь.